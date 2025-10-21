Inter News 24 Rigore Milan Fiorentina, la presa di posizione dell’AIA: il Var poteva intervenire? Rispetto a Juve Inter. Le parole di De Marco. Continua a far discutere il rigore concesso al Milan contro la Fiorentina. La trasmissione Open VAR su DAZN ha mostrato le immagini e i dialoghi tra la sala VAR e l’arbitro Livio Marinelli. Inizialmente, il VAR sembrava escludere il penalty, valutando il contatto (braccio largo) come non falloso. Successivamente, però, rivedendo l’azione, dalla sala VAR hanno notato un contatto mano-volto, definito “gesto gratuito”, seguito da una trattenuta, decidendo quindi di consigliare l’On-Field Review all’arbitro per un “possibile rigore”. 🔗 Leggi su Internews24.com

