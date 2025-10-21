Rigore Milan Fiorentina la presa di posizione dell’AIA | il Var poteva intervenire? Rispetto a Juve Inter…
Inter News 24 Rigore Milan Fiorentina, la presa di posizione dell’AIA: il Var poteva intervenire? Rispetto a Juve Inter. Le parole di De Marco. Continua a far discutere il rigore concesso al Milan contro la Fiorentina. La trasmissione Open VAR su DAZN ha mostrato le immagini e i dialoghi tra la sala VAR e l’arbitro Livio Marinelli. Inizialmente, il VAR sembrava escludere il penalty, valutando il contatto (braccio largo) come non falloso. Successivamente, però, rivedendo l’azione, dalla sala VAR hanno notato un contatto mano-volto, definito “gesto gratuito”, seguito da una trattenuta, decidendo quindi di consigliare l’On-Field Review all’arbitro per un “possibile rigore”. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Rigore o non rigore quello di Parisi su Gimenez Com'è andata davvero tra arbitro e VAR: a 'Open VAR' sono stati rese note le comunicazioni tra campo e monitor che hanno poi portato al penalty per il Milan Cosa ne pensate #MilanFiorentina #Milan #Gi - facebook.com Vai su Facebook
Anche per #Rocchi il rigore assegnato al #Milan non c’era. Ma #Marinelli e #Abisso non verranno fermati - X Vai su X
Rigore in Milan-Fiorentina, attesa per Marinelli e Abisso: cosa deciderà Rocchi dopo l’episodio di San Siro - L’attenzione ora è tutta rivolta a Gianluca Rocchi, designatore della CAN A, che nelle prossime ore dovrà esprimere la sua posizione ufficiale sui fatti di San Siro. Secondo gonfialarete.com
Milan-Fiorentina, il rigore che divide: la spiegazione di Rocchi non convince tutti - Fiorentina, gara che ha lasciato strascichi ben oltre ... Da notiziemilan.it
Rigore Milan-Fiorentina, decisione dell’AIA: non ci sono più dubbi - Fiorentina: Rocchi, designatore AIA, ha preso una decisione che fa discutere. Come scrive milanlive.it