Inter News 24 Capello si è soffermato a parlare dei problemi evidenziati nella squadra di Chivu nella partita contro il Napoli di Antonio Conte. Capello, nella sua disamina sulla sfida di ieri sera dei nerazzurri contro i partenopei, ha concentrato la sua analisi sulla mancanza di equilibrio tra i reparti dell’Inter, un punto che fino a ieri era stato il punto di forza della squadra. « Ad ogni palla persa, si aprivano praterie per le ripartenze del Napoli », ha scritto Capello, notando come la squadra fosse vulnerabile in transizione. Questo, secondo l’ex allenatore, è stato uno degli aspetti più sorprendenti della partita, perché l’Inter, fino a quel momento, aveva sempre mostrato una buona coesione tra i reparti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello analizza gli errori in Napoli Inter! La lente d’ingrandimento del tecnico cade sul big match di ieri