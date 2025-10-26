Capello analizza gli errori in Napoli Inter! La lente d’ingrandimento del tecnico cade sul big match di ieri
Inter News 24 Capello si è soffermato a parlare dei problemi evidenziati nella squadra di Chivu nella partita contro il Napoli di Antonio Conte. Capello, nella sua disamina sulla sfida di ieri sera dei nerazzurri contro i partenopei, ha concentrato la sua analisi sulla mancanza di equilibrio tra i reparti dell’Inter, un punto che fino a ieri era stato il punto di forza della squadra. « Ad ogni palla persa, si aprivano praterie per le ripartenze del Napoli », ha scritto Capello, notando come la squadra fosse vulnerabile in transizione. Questo, secondo l’ex allenatore, è stato uno degli aspetti più sorprendenti della partita, perché l’Inter, fino a quel momento, aveva sempre mostrato una buona coesione tra i reparti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Analizza la salute dei tuoi capelli con noi! Dal 27 al 31 ottobre ti offriamo un servizio esclusivo: Analisi gratuita del capello con microcamera!! Da oltre 30 anni ci occupiamo di analisi del capello e di protocolli personalizzati per ogni esigenza: ca - facebook.com Vai su Facebook
Capello: "Inter irriconoscibile a Napoli. Il rigore non c'è ma non dev'essere un alibi" - Il tecnico di lungo corso Fabio Capello ha analizzato così a La Gazzetta dello Sport la vittoria del Napoli sull'Inter: "Napoli- Come scrive tuttomercatoweb.com
Capello: “Inter irriconoscibile. La cosa che mi ha sorpreso di più. Rigore inesistente, ma…” - Inter, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello analizza la gara del Maradona ... Segnala msn.com
Capello: “Inter, momento di grande euforia: con Chivu tornata insaziabile. Napoli incognita” - Intervistato da La Gazzetta, l'ex tecnico ha analizzato la sfida di sabato tra Napoli e Inter e gli stati d'animo delle due squadre ... Scrive msn.com