Morì disarmato per evitare una strage | Canicattì ricorda il carabiniere Antonino Di Dino

Oggi, 12 gennaio, si ricorda l’81° anniversario della morte del carabiniere Antonino Di Dino a Naro. Disarmato, evitò una strage e perse la vita durante un’operazione contro una ribellione armata. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e coraggio nel servizio delle forze dell’ordine. La ricorrenza rende omaggio al suo sacrificio e alla memoria di un professionista che ha dato tutto per la sicurezza pubblica.

Oggi, 12 gennaio, ricorre l’81° anniversario dell’uccisione del sottotenente dei carabinieri Antonino Di Dino, medaglia di bronzo al valor militare “alla memoria”, deceduto nell’adempimento del suo dovere a Naro in occasione di una ribellione armata organizzata dal sedicente Movimento per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

