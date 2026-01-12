Morì disarmato per evitare una strage | Canicattì ricorda il carabiniere Antonino Di Dino

Oggi, 12 gennaio, si ricorda l’81° anniversario della morte del carabiniere Antonino Di Dino a Naro. Disarmato, evitò una strage e perse la vita durante un’operazione contro una ribellione armata. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e coraggio nel servizio delle forze dell’ordine. La ricorrenza rende omaggio al suo sacrificio e alla memoria di un professionista che ha dato tutto per la sicurezza pubblica.

