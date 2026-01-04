L' Arma ricorda il sacrificio del carabiniere scelto Camarda | deposta una corona d' alloro

In occasione del 66° anniversario della morte del carabiniere scelto Pasquale Camarda, l’Arma dei Carabinieri ha deposto una corona d’alloro per ricordare il suo sacrificio. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità militari, del sindaco di San Giorgio Morgeto e dei familiari del militare, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria dei propri caduti.

In occasione del 66esimo anniversario della morte del carabiniere scelto Pasquale Camarda, alla presenza delle autorità militari, nonché del sindaco di San Giorgio Morgeto e dei familiari del militare, l'Arma ha voluto ricordare il militare caduto con la deposizione di una corona di alloro presso. San Giorgio Morgeto ricorda il Carabiniere Scelto Pasquale Camarda: 66 anni dall'eccidio - Pasquale Camarda, nato a Oliveri (Messina) il 21 dicembre 1927, si arruolò nell'Arma dei Carabinieri il 9 febbraio 1948.

