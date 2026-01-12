Montegrossi inizia una nuova vita Le ex cave di pietra nell’Ecomuseo

Montegrossi, con i suoi ex depositi di pietra trasformati in Ecomuseo, rappresenta un esempio di rinascita ambientale e culturale. Situato a 701 metri sui Monti del Chianti, questa area, un tempo dedicata all’estrazione di pietra, oggi offre un percorso di recupero e valorizzazione del territorio. Un’occasione per scoprire la storia locale e vivere un’esperienza immersiva in un paesaggio di grande suggestione, tra natura e memoria.

Nuova vita per il monte Grossi, altura un po' "dolomitica" o piuttosto "apuana" di 701 metri sulla linea dei Monti del Chianti sovrastante l'abitato di Gaiole. Sì perché le vecchie, grandi ex cave di pietra le possiamo trovare oggi nel novero dell' Ecomuseo digitale della Fondazione Museo Senesi. Il sito web della fondazione ne illustra tutte le caratteristiche. Sul posto, l'insieme delle rupi e delle pareti esito di decenni di escavazioni terminate tempo addietro è visibile stando sulla strada che da Coltibuono porta al suggestivo borgo medioevale di Montegrossi, situato sul crinale alpestre che divide i bacini del Valdarno Superiore e dell'Ombrone.

