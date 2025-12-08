Crociere al porto di Napoli gas pulito per le maxi-navi | Inizia una nuova stagione

Dopo Genova, Napoli. Axpo, la compagnia svizzera specializzata in soluzioni energetiche mirate a un futuro sostenibile, ha annunciato che sarà Napoli uno dei prossimi porti dove le navi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crociere, al porto di Napoli gas pulito per le maxi-navi: «Inizia una nuova stagione»

News recenti che potrebbero piacerti

Civitavecchia, Fit-Cisl: “Non solo crociere, il porto sia uno snodo strategico”

Crociere, il Porto di Napoli traina la crescita: +21% nel 2025

Le navi da crociere si avvicinano a Fiumicino. Anche un altro ministero ha detto sì al nuovo porto

Porto di Ancona punta sulle crociere, previsto aumento nel 2026. Attesa una crescita del numero di passeggeri rispetto al 2025 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Crociere e battelli si contendono il molo Beverello, è scontro nel porto di Napoli - "Quanto accaduto al Molo Beverello di Napoli, in cui una nave da crociera ha per alcune ore reso impossibile l'imbarco a centinaia di passeggeri diretti verso le isole minori del Golfo, ... Scrive ilsecoloxix.it

Il porto verso il record: si arriva a 2 milioni di crocieristi - La conferma arriva da Terminal Napoli, la società che gestisce la stazione marittima: per settembre sono attese 72 ... Segnala ilmattino.it

Msc Crociere, estate da record cento scali per 500mila ospiti - Msc Crociere quest’anno porterà Napoli sul podio dei porti con più passeggeri. Lo riporta ilmattino.it