Montechiarugolo | sì al progetto esecutivo per la ciclabile verso Montecchio

È stato approvato il progetto esecutivo per la pista ciclabile che collegherà Montechiarugolo a Montecchio Emilia e a Parma. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella realizzazione di infrastrutture sostenibili e miglioramenti della mobilità tra i comuni interessati, favorendo l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. I lavori proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito, contribuendo allo sviluppo di una rete ciclabile più efficiente e accessibile.

Proseguono i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili di collegamento tra i Comuni di Montecchio Emilia, Montechiarugolo e Parma.L'amministrazione comunale di Montechiarugolo ha infatti approvato il progetto esecutivo per il completamento della ciclabile che dal quartiere La Fratta.

