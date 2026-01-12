Mo | Haaretz ' Usa potrebbero finanziare nuovi veicoli blindati israeliani con mld dollari'
Gli Stati Uniti potrebbero destinare fino a 2 miliardi di dollari di aiuti militari per finanziare la costruzione di un nuovo impianto di produzione di veicoli blindati in Israele. La notizia, riportata da Haaretz, evidenzia un possibile rafforzamento della cooperazione tra i due paesi nel settore della difesa. La decisione, ancora in fase di valutazione, potrebbe avere implicazioni sulle relazioni strategiche e sulla capacità militare israeliana.
Tel Aviv, 12 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti potrebbero finanziare la costruzione del nuovo impianto di produzione di veicoli blindati in Israele con un massimo di 2 miliardi di dollari provenienti da fondi di aiuti militari statunitensi. Lo rende noto Haaretz, citando documenti ufficiali americani. Ciò avviene - precisa il quotidiano israeliano - nonostante Israele abbia dichiarato l'intenzione di iniziare a ridurre la sua dipendenza dagli aiuti statunitensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Mo: media, 'Usa potrebbero sanzionare l'Unrwa per presunti legami con Hamas'
Leggi anche: Usa, Nvidia prima a taglia il traguardo dei 5.000 mld di dollari
Mo: media, 'E. Arabi potrebbero ridurre rapporti con Israele se annettesse Cisgiordania' - Gli Emirati Arabi Uniti potrebbero ridurre i rapporti diplomatici con Israele se il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu annettesse parte o tutta la ... iltempo.it
Raoul Wootliff, Haaretz, 4 gennaio 2026 Sia Israele che l’America hanno sempre respinto con forza l’accusa di essere motivati da un impulso coloniale. Ma sia Trump che Netanyahu ora abbracciano la convinzione che il potere conferisca loro il diritto di gover - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.