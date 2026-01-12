Minecraft Hour of AI | The First Night | conosci l’Intelligenza Artificiale giocando Webinar gratuito per docenti
Minecraft Hour of AI: The First Night è un webinar gratuito dedicato ai docenti, che permette di esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale attraverso un’attività pratica e interattiva nel contesto di Minecraft. Un’occasione per conoscere strumenti e metodi utili per integrare l’IA nelle lezioni, favorendo un approccio educativo innovativo e coinvolgente. Partecipa per scoprire come rendere l’apprendimento più stimolante e al passo con le nuove tecnologie.
Minecraft Hour of AI: The First Night è un’attività gratuita pensata per portare l’intelligenza artificiale in classe in modo pratico e coinvolgente. Gli studenti imparano come funziona l’AI collaborando in Minecraft Education. Partecipa a Hour of AI con la tua classe e scopri come proporre l’attività agli studenti. Portare l’intelligenza artificiale in classe in modo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Minecraft e intelligenza Artificiale per la didattica STEM: quando il gioco diventa apprendimento. Corso gratuito in collaborazione con Microsoft
Leggi anche: Minecraft e intelligenza Artificiale per la didattica STEM: quando il gioco diventa apprendimento. Corso gratuito in collaborazione con Microsoft
"An hour turns into a whole curriculum": In conversation with Minecraft Education Ambassador Shad Lacefield about Hour of Code (Exclusive) - Minecraft Education has been an integral part of Mojang's approach to using the game as an educational tool and teaching core concepts in subjects like computer science, chemistry, and more. sportskeeda.com
Rientro dalle vacanze e quella voglia improvvisa di spaccare blocchi. Il set Lego Minecraft ti aspetta da Toys Center: https://www.toyscenter.it/prodotto/lego-minecraft-21273-attacco-al-villaggio-del-ghast-pallone-giocattolo-con-casa-funzione-esplosiva-e-p - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.