Minecraft Hour of AI | The First Night | conosci l’Intelligenza Artificiale giocando Webinar gratuito per docenti

Minecraft Hour of AI: The First Night è un webinar gratuito dedicato ai docenti, che permette di esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale attraverso un’attività pratica e interattiva nel contesto di Minecraft. Un’occasione per conoscere strumenti e metodi utili per integrare l’IA nelle lezioni, favorendo un approccio educativo innovativo e coinvolgente. Partecipa per scoprire come rendere l’apprendimento più stimolante e al passo con le nuove tecnologie.

