Minecraft e intelligenza Artificiale per la didattica STEM | quando il gioco diventa apprendimento Corso gratuito in collaborazione con Microsoft
Nel mondo della scuola di oggi, sempre più dinamico e interconnesso, i docenti sono consapevoli dell’importanza di offrire agli studenti esperienze formative che siano davvero coinvolgenti e significative. Ma come trasformare l’aula in un ambiente di apprendimento attivo, creativo e motivante? In questo webinar esploreremo Minecraft come strumento didattico innovativo per progettare attività STEM fin dalla scuola primaria, con uno sguardo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
l’Intelligenza Artificiale è un aiuto o un rischio quando si tratta di compiti scolastici? Scrivici nei commenti cosa ne pensi #CodingGiants #roblox #minecrat #scratch #programmazione #scuola #online #libri - facebook.com Vai su Facebook
Come si può utilizzare l’intelligenza artificiale nella didattica? Ecco quali benefici e cosa possono fare i docenti - Nel dibattito sull’uso dell’Intelligenza Artificiale a scuola, tra entusiasmi e timori, emerge una domanda cruciale: come trasformare questa tecnologia in un alleato educativo, senza che diventi scorc ... Da tecnicadellascuola.it
Valditara: Personalizzazione dell’Istruzione grazie all’Intelligenza Artificiale - Scopri come la personalizzazione dell'istruzione può migliorare l'apprendimento degli studenti grazie all'intelligenza artificiale. Segnala informazionescuola.it
Intelligenza artificiale a scuola, ma è utile chiedersi se sostituirà i docenti? Come usarla e le norme – FOCUS - L’intelligenza artificiale sostituirà i docenti: quando si parla di strumenti come ChatGpt applicati alla didattica viene fuori sempre questa affermazione, che nasconde una certa paura nei confronti d ... Da tecnicadellascuola.it