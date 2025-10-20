Minecraft e intelligenza Artificiale per la didattica STEM | quando il gioco diventa apprendimento Corso gratuito in collaborazione con Microsoft

Orizzontescuola.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo della scuola di oggi, sempre più dinamico e interconnesso, i docenti sono consapevoli dell’importanza di offrire agli studenti esperienze formative che siano davvero coinvolgenti e significative. Ma come trasformare l’aula in un ambiente di apprendimento attivo, creativo e motivante? In questo webinar esploreremo Minecraft come strumento didattico innovativo per progettare attività STEM fin dalla scuola primaria, con uno sguardo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

