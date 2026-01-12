Milano-Cortina Benedetta Parodi tedofora nel cuore delle Langhe
Il percorso della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è approdato ad Alba, nel cuore delle Langhe, con la partecipazione di Benedetta Parodi, nota e apprezzata volto del panorama gastronomico italiano. L’evento rappresenta un momento significativo nel viaggio verso le Olimpiadi, unendo tradizione e sport in un territorio di grande valore culturale e culinario.
Roma, 12 gen. (askanews) – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa ad Alba, nel cuore delle Langhe con una protagonista d’eccezione: Benedetta Parodi, una delle figure più amate nel panorama food italiano. Conduttrice e autrice di best seller, ha trasformato la cucina in un linguaggio universale capace di creare connessioni tra persone, territori e tradizioni. Con programmi di successo e libri venduti in milioni di copie, ha promosso uno stile di vita accessibile e inclusivo, diventando un punto di riferimento per chi cerca autenticità e condivisione. La sua presenza ad Alba, territorio simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana, rende ancora più significativo il suo ruolo di tedofora: correre in una delle capitali del gusto valorizza ulteriormente il legame tra cucina, cultura e comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
