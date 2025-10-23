Milano Cortina 2026 Jasmine Paolini sarà tedofora alle Olimpiadi Invernali

Jasmine Paolini sarà tedofora a Milano Cortina 2026, prendendo parte alla staffetta che porterà la Torcia Olimpica in giro per l’Italia, prima di giungere allo stadio San Siro di Milano, dove si terrà la cerimonia d’Apertura dei Giochi Invernali, che si disputeranno dal 6 al 22 febbraio. L’azzurra ha dato l’annuncio con una story e con un post su Instagram con un’immagine della torcia accompagnata dal messaggio “ Io porto la Fiamma “, accompagnata dalla didascalia che recita: “ Orgogliosa di far parte della staffetta della Torcia Olimpica per Milano Cortina 2026! “. L’azzurra, attuale numero 6 del ranking WTA, si è qualificata per le Finals di fine stagione sia in singolare che in doppio, ed in quest’ultima specialità è campionessa olimpica in carica con Sara Errani, inoltre con l’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup nel 2024 e nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

