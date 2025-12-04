Atalanta Scamacca ha finito il rodaggio | tre gare consecutive da titolare in otto giorni

Bergamo, 4 dicembre 2025 – Tre partite consecutive da titolare per Gianluca Scamacca in soli otto giorni. A Francoforte, contro la Fiorentina e ieri pomeriggio in Coppa Italia nel 4-0 contro il Genoa, restando in campo per tutti i novanta minuti. E quattro presenze, considerando il secondo tempo a Napoli, in appena dodici giorni. Il 26enne centravanti romano ha finito il ‘rodaggio’ dopo i due gravi infortuni dello scorso anno al legamento crociato e al tendine. Un anno completamente fermo. Poi un altro stop di otto settimane dal primo settembre. Ma da novembre Scamacca ha ripreso gradualmente, aumentando sempre di più i carichi di lavoro in allenamento e il minutaggio in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Scamacca ha finito il rodaggio: tre gare consecutive da titolare in otto giorni

Leggi anche questi approfondimenti

#Atalanta-#Genoa 4-0, le pagelle: #DeRoon scintillante, #Scamacca in crescita - facebook.com Vai su Facebook

?83'| Terza rete dell'Atalanta. Tiro cross di Scamacca dalla sinistra, Pasalic in scivolata corregge in rete sul secondo palo #AtalantaGenoa 3?-0? Vai su X

Atalanta, Scamacca ha finito il rodaggio: tre gare consecutive da titolare in otto giorni - La soddisfazione del tecnico Palladino: “Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità, quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina nelle gambe” ... Riporta sport.quotidiano.net

Mario Perri tempestivo e preciso in Atalanta-Genoa - Mario Perri, arbitro della sezione di Roma 1, era finito un po’ fuori dalle rotazioni di Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, ma il suo momento di rilancio è arrivato nell’ottavo di finale di Co ... Si legge su calcioatalanta.it

Atalanta, Palladino: "Eravamo ultimi per duelli vinti, dato da cambiare. Scamacca? Fondamentale" - Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il largo successo colto contro il Genoa in Coppa Italia:. Come scrive tuttomercatoweb.com

Atalanta, Scamacca è pronto: ora serve la fiducia di Palladino per tornare al top - E l’aiuto reciproco che si daranno sarà uno dei punti più corposi della ripartenza del campionato. msn.com scrive

Atalanta, Scamacca torna al gol: che succede ora con Krstovic? - Nel ko dell'Atalanta col Napoli spicca il ritorno al gol di Scamacca: cosa cambia nella gerarchia con Krstovic? fantamaster.it scrive

Scamacca Atalanta, oggi il quinto turno della League Phase di Champions contro l’Eintracht Francoforte: l’attaccante italiano possibile arma in più di Palladino - Scamacca Atalanta, contro l’Eintracht Francoforte finalmente pronto per il suo debutto da titolare in Champions League: sarà lui la guida della Dea? Si legge su calcionews24.com