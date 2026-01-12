Milan Modric vince il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello Sport’

Luca Modric, centrocampista del Milan arrivato quest'estate, ha ricevuto il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello Sport’. Questo riconoscimento premia l’impegno e il comportamento positivo dell’atleta, sottolineando valori di rispetto e solidarietà nel mondo dello sport. La premiazione evidenzia l’importanza di un approccio corretto e rispettoso, contribuendo a promuovere un ambiente sportivo più civile e inclusivo.

