Mesola al tappeto resta ultimo
Nel match tra Mesola al tappeto e Sanpaimola, i locali si sono trovati in svantaggio 1-2. La formazione di Sanpaimola ha conquistato i tre punti grazie a una prestazione solida, con sostituzioni strategiche e un buon controllo del gioco. La partita ha evidenziato le dinamiche della stagione, lasciando i padroni di casa a zero punti in classifica.
mesola 1 sanpaimola 2: Sacchetti, Valesani (92’ Crosara), Lucci (73’ Rivas), Ribello, Maistrello, Guariento (62’ Biolcati), Spanó, Telloli, Marangon, Alessio (50’ Finotti), Davo. All. Cavallari. SANPAIMOLA: Cortesi, Sorghini, Alberani, Fusari, El Abbassi, Landini, Correnti (68’ Bugani), Ferretti, Zannoni (78’ Pelliconi), El Ghazali (86’ Turrini), Giovannini. All. Gallamini. Arbitro: Danielli, assistenti Lauriola e Bisognano. Reti: 54’ Zannoni, 72’ Alberani, ’74 Davo. Note: espulso Sacchetti. Ammoniti Maistrello, Fusari, Bugani e l’allenatore del Mesola Cavallari. Le difficoltà offensive del Mesola si sono accentuate a quelle difensive, ieri per infortuni vari ha schierato il quarto portiere della stagione, oltre a Sacchetti, che ad inizio di ripresa si è fatto ingenuamente espellere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
