Il centrodestra cresce ancora il campo largo va al tappeto | cosa svela l' ultimo sondaggio
Il centrodestra è in ottima salute, mentre il campo largo deve fare i conti con una discesa che rende ancora più siderale e impressionante la distanza tra le due coalizioni. È questo il quadro che emerge dall'ultimo sondaggio di Swg per La7, che scatta una fotografia nitida sulla situazione politica in Italia: da una parte le opposizioni recitano un copione catastrofista su ogni fronte e perdono voti; dall'altra i partiti di maggioranza fanno breccia nel cuore degli italiani e incassano nuove preferenze. Numeri che smontano la strampalata narrazione della sinistra. In testa resta saldamente Fratelli d'Italia, che rispetto alla scorsa settimana guadagna lo 0,2% e vola al 31,4%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
