Membri del CdA Rai | Non si può usare uno spazio Rai per dare addosso a un altro programma

I membri del Consiglio di Amministrazione della Rai hanno espresso una posizione ferma contro le dichiarazioni di Luca Barbareschi e Tommaso Cerno riguardo a Sigfrido Ranucci. Hanno sottolineato che non è opportuno utilizzare gli spazi della Rai per criticare altri programmi o figure interne, ribadendo l’importanza del rispetto e della neutralità all’interno della rete pubblica.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.