Membri del CdA Rai | Non si può usare uno spazio Rai per dare addosso a un altro programma
I membri del Consiglio di Amministrazione della Rai hanno espresso una posizione ferma contro le dichiarazioni di Luca Barbareschi e Tommaso Cerno riguardo a Sigfrido Ranucci. Hanno sottolineato che non è opportuno utilizzare gli spazi della Rai per criticare altri programmi o figure interne, ribadendo l’importanza del rispetto e della neutralità all’interno della rete pubblica.
I membri del CdA Rai si esprimono contro l'atteggiamento adottato tanto da Luca Barbareschi quanto da Tommaso Cerno, per quanto detto su Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
