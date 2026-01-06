Dossier Venezuela sul tavolo Mantovano | Siamo al lavoro per il rilascio di Trentini

Sul tavolo il dossier Venezuela. Mantovano afferma che il governo ha avviato da subito incontri e azioni concrete per il rilascio dei Trentini, sottolineando che ogni dichiarazione può complicare ulteriormente la situazione. L’impegno resta costante e volto a trovare una soluzione rapida e positiva, nel rispetto delle procedure diplomatiche e delle tempistiche necessarie.

«Il governo ha lavorato sin dal primo giorno per la sua liberazione e continua a lavorare e ogni parola in più può solo danneggiare la celere soluzione della vicenda». L'imperativo è quello del silenzio, ma Palazzo Chigi, fin dalle prime notizie trapelate sul blitz statunitense in Venezuela, si è mosso con determinazione sul dossier di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto nel Paese sudamericano. Un ulteriore segnale è arrivato ieri dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (nella foto) che, a margine della conferenza stampa di bilancio del Giubileo in Vaticano, ha confermato che l'attività diplomatica è in corso.

Tensione all'ex Ilva, scioperi in tutti gli stabilimenti. Il tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati, Mantovano: "Il momento è drammatico" - Mantovano: "Il momento è drammatico ma governiamo la crisi" E' cominciato a palazzo Chigi l'incontro tra il governo ed i sindacati ... affaritaliani.it

Mantovano alla Cabina di regia: stanziati fondi per 2,33 miliardi - Ma, al di là dei fondi stanziati, conta «soprattutto lo spirito che ha ispirato il ... avvenire.it

Secondo fonti di intelligence, la vicenda della replica della residenza del leader venezuelano non nasce da una dichiarazione impulsiva del presidente Usa ma da un dossier classificato x.com

L'arresto di Nicolás Maduro riapre il dossier sulle maggiori riserve di greggio del mondo: tra sanzioni, investimenti USA e incognite politiche, ecco cosa può cambiare per il Venezuela e per il prezzo del petrolio. - facebook.com facebook

