Dossier Venezuela sul tavolo Mantovano | Siamo al lavoro per il rilascio di Trentini

Da ilgiornale.it 6 gen 2026

Sul tavolo il dossier Venezuela. Mantovano afferma che il governo ha avviato da subito incontri e azioni concrete per il rilascio dei Trentini, sottolineando che ogni dichiarazione può complicare ulteriormente la situazione. L’impegno resta costante e volto a trovare una soluzione rapida e positiva, nel rispetto delle procedure diplomatiche e delle tempistiche necessarie.

«Il governo ha lavorato sin dal primo giorno per la sua liberazione e continua a lavorare e ogni parola in più può solo danneggiare la celere soluzione della vicenda». L'imperativo è quello del silenzio, ma Palazzo Chigi, fin dalle prime notizie trapelate sul blitz statunitense in Venezuela, si è mosso con determinazione sul dossier di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto nel Paese sudamericano. Un ulteriore segnale è arrivato ieri dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (nella foto) che, a margine della conferenza stampa di bilancio del Giubileo in Vaticano, ha confermato che l'attività diplomatica è in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

