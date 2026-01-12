Mbappé non vuole tributi per il Barcellona e porta via i compagni | scene pessime in Supercoppa

Dopo la sconfitta del Barcellona nella Supercoppa contro il Real Madrid, Kylian Mbappé si è mostrato particolarmente contrariato. L’attaccante francese ha deciso di non partecipare ai consueti tributi ufficiali, lasciando un segnale chiaro di disappunto. La scena ha attirato l’attenzione, evidenziando le tensioni tra i protagonisti e il club in un momento delicato della stagione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.