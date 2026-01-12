Mbappé non vuole tributi per il Barcellona e porta via i compagni | scene pessime in Supercoppa
Dopo la sconfitta del Barcellona nella Supercoppa contro il Real Madrid, Kylian Mbappé si è mostrato particolarmente contrariato. L’attaccante francese ha deciso di non partecipare ai consueti tributi ufficiali, lasciando un segnale chiaro di disappunto. La scena ha attirato l’attenzione, evidenziando le tensioni tra i protagonisti e il club in un momento delicato della stagione.
Kylian Mbappé infuriato dopo la Supercoppa persa dal Barcellona contro il Real Madrid. Non vuole concedere il tributo al Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Formazioni ufficiali Barcellona Real Madrid: la scelta su Mbappé e una sorpresa in difesa per Xabi Alonso in Supercoppa! Mentre Flick…
Leggi anche: Clasico al Real Madrid: Mbappé e Bellingham stendono il Barcellona, Blancos a +5 in Liga
Mbappé non vuole tributi per il Barcellona e porta via i compagni: scene pessime in Supercoppa - L’epilogo della Supercoppa di Spagna non è stato certo memorabile per Kylian Mbappé. fanpage.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.