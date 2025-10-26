Clasico al Real Madrid | Mbappé e Bellingham stendono il Barcellona Blancos a +5 in Liga

Al Bernabeu finisce 2-1: gol decisivi del francese e dell’inglese, Szczesny para un rigore a Mbappé. Catalani ko e in dieci nel finale Il Real Madrid firma la prima fuga della Liga. Nel Clasico della decima giornata i Blancos battono 2-1 il Barcellona e si portano a +5 in classifica, lanciando un segnale forte al campionato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

