Maschere beffe e risate | La Mandragola di Machiavelli rivive a teatro

Venerdì 16 gennaio al Teatro Sociale di Novafeltria, torna in scena “La Mandragola” di Machiavelli, uno dei capolavori della letteratura teatrale italiana. La compagnia Stivalaccio Teatro propone una rilettura della commedia attraverso il linguaggio della commedia dell’arte, offrendo al pubblico un’interpretazione fedele e originale di questa classica opera. Un’occasione per riscoprire un testo fondamentale del teatro italiano in un’allestimento che combina tradizione e creatività.
Venerdì 16 gennaio, al Teatro Sociale di Novafeltria va in scena “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli - uno dei capolavori della letteratura teatrale italiana - riletta e reinventata da Stivalaccio Teatro attraverso il gioco della commedia dell’arte. Attraverso la regia di Michele Mori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
