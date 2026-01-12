Ma tu quanti soldi hai esattamente? | la reazione e la schietta risposta di Enrico Brignano a un bambino

Durante la trasmissione di Raiplay 'La Conferenza Stampa', Enrico Brignano ha affrontato una domanda diretta di un bambino, ricevendo una risposta sincera e spontanea. L'evento, che coinvolge figure pubbliche con giovani spettatori, mira a creare un dialogo aperto e naturale, favorendo un confronto genuino tra personaggi noti e le nuove generazioni.

Enrico Brignano è stato invitato a 'La Conferenza Stampa' di Raiplay, format che prevede che un personaggio dello spettacolo, dello sport o della politica incontri 350 tra bambini e ragazzi per rispondere alle loro domande. I quesiti sugli argomenti più disparati, semplici e anche bizzarri. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

