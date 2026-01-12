Lutto nella famiglia del Fatto | addio a Vittorio d’Esposito papà del nostro collega Fabrizio
Il Fatto Quotidiano si unisce al dolore per la perdita di Vittorio d’Esposito, padre del collega Fabrizio. In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e a tutta la redazione. Marco Travaglio, Peter Gomez, Maddalena Oliva, Simone Ceriotti e tutte le redazioni condividono il dolore per questa perdita.
I direttori Marco Travaglio e Peter Gomez, i vicedirettori Maddalena Oliva e Simone Ceriotti, le redazioni del Fatto Quotidiano, del fattoquotidiano.it e di MillenniuM, e la Società editoriale il Fatto si stringono attorno al collega Fabrizio d’Esposito per la perdita dell’amato padre Vittorio. A Fabrizio, a Maria Elena e al piccolo Diego l’abbraccio di tutti noi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Lutto per la collega Chiara Brusini. Il cordoglio de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano
Leggi anche: In memoria di Mauro Del Corno la Fondazione Il Fatto Quotidiano ha raccolto 89mila euro per Msf a Gaza: la consegna della targa ai familiari del nostro collega
Una città attorno a Giovanni: l’addio dei giovani e della sua famiglia | VIDEO; Lutto in città: addio a Ubaldo Malossi, uomo di calcio e di volontariato; Lutto nello sport, addio a Vittorio Margini fondatore della Sampolese Basket; Lutto nel mondo della musica: addio al cantante neomelodico Gino Polese.
Lutto nel mondo della musica: addio al cantante neomelodico Gino Polese - A darne l'annuncio, sui social, è stata la famiglia. napolitoday.it
Sanfrè in lutto, addio al dottor Diego Rosso, un medico pieno di umanità - Sarà la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Sanfrè ad accogliere lunedì 12 gennaio, alle ore 11, la folla di parenti, colleghi, pazienti e amici per l’ ultimo saluto a l dottor Diego Rosso, stimato ... targatocn.it
MUSICA IN LUTTO - Addio a Bob Weir, fondatore dei Grateful Dead - Bob Weir, cofondatore dei Grateful Dead, chitarrista ritmico tra i più originali della storia del rock e custode di un'idea di musica come esperienza collettiva, è ... msn.com
LUTTO FAMIGLIA BONA - BRANCALEONE (PERON di Sedico - PONDERANO) È possibile inviare gratuitamente un messaggio di Cordoglio alla Famiglia entrando nel sito https://onoranzefunebriganz.it/necrologi/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.