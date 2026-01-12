Lutto nella famiglia del Fatto | addio a Vittorio d’Esposito papà del nostro collega Fabrizio

Il Fatto Quotidiano si unisce al dolore per la perdita di Vittorio d’Esposito, padre del collega Fabrizio. In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e a tutta la redazione. Marco Travaglio, Peter Gomez, Maddalena Oliva, Simone Ceriotti e tutte le redazioni condividono il dolore per questa perdita.

I direttori Marco Travaglio e Peter Gomez, i vicedirettori Maddalena Oliva e Simone Ceriotti, le redazioni del Fatto Quotidiano, del fattoquotidiano.it e di MillenniuM, e la Società editoriale il Fatto si stringono attorno al collega Fabrizio d’Esposito per la perdita dell’amato padre Vittorio. A Fabrizio, a Maria Elena e al piccolo Diego l’abbraccio di tutti noi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

