Sciopero mattinata difficile per chi viaggia da Saronno | ritardi e cancellazioni dei treni

Lo sciopero sta creando disagi a chi viaggia da Saronno, con ritardi e cancellazioni dei treni. Mattinata complicata per i pendolari alla stazione di Saronno, dove numerosi treni hanno subito ritardi o sono stati cancellati. Le testimonianze raccolte in banchina parlano di un traffico ferroviario “a singhiozzo”, con convogli soppressi anche all’ultimo momento, rendendo difficile . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Sciopero, mattinata difficile per chi viaggia da Saronno: ritardi e cancellazioni dei treni

