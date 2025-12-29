Da un po’ io e Lorenzo Tano stiamo provando ad avere un figlio ma abbiamo delle difficoltà potremmo affidarci alla fecondazione assistita | parla Lucrezia Lando

Lucrezia Lando ha condiviso il suo percorso di coppia con Lorenzo Tano, noto per la partecipazione a Ballando con le Stelle e figlio di Rocco Siffredi. Esprime le difficoltà incontrate nel desiderio di diventare madre e valuta, come possibile soluzione, l’affidamento alla fecondazione assistita. La testimonianza offre uno sguardo sincero e rispettoso sulle sfide personali legate alla maternità e ai percorsi di fertilità.

Lucrezia Lando parla apertamente del desiderio di diventare madre e delle difficoltà incontrate nel percorso per costruire una famiglia con il compagno Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi conosciuto a Ballando con le Stelle. Lo fa in un'intervista al settimanale DiPiù, raccontando senza retorica un tema che riguarda sempre più coppie: l'attesa di un figlio che non arriva e la scelta consapevole di rivolgersi, se necessario, alla medicina. "È già un po' che ci proviamo, ci sono delle difficoltà e, se non dovesse arrivare in modo naturale, siamo pronti ad affidarci alla scienza ", spiega la ballerina.

