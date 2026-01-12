L' influenza K colpisce anche in città un 50enne morto all' ospedale San Marco

Un uomo di 50 anni è deceduto presso l'ospedale San Marco di Catania a causa di un'infezione influenzale, probabilmente del ceppo H3N2, noto come influenza K. L'evento evidenzia come l'influenza possa avere conseguenze serie anche in età adulta e in contesti urbani, sottolineando l'importanza della prevenzione e della tempestiva assistenza medica.

Un catanese di 50 anni è morto venerdì scorso nel Policlinico a Catania per influenza, probabilmente k, ceppo dominante del virus influenzale A (H3N2). Il paziente è deceduto nell'unità di anestesia e rianimazione dell'edificio 8 del presidio Rodolico mentre era sottoposto a trattamento Ecmo.

Nella morsa dell' #influenza, la #VarianteK colpisce duro. Picco in anticipo, il #virus diffuso soprattutto tra i #bambini. L'approfondimento su @laprovincia_es : #simit #sanità #Salute x.com

Picco dell’influenza stagionale 2026: la variante "K" colpisce duramente la Calabria: L'influenza stagionale di quest'anno ha raggiunto il suo picco a metà gennaio, con il virus "K" che sta colpendo in modo particolarmente violento e pesante. Il picco dei contag - facebook.com facebook

