L' influenza K colpisce anche in città un 54enne morto all' ospedale San Marco

L'influenza K, una variante del virus influenzale A (H3N2), ha causato la prima vittima in città. Si tratta di un uomo di 54 anni, deceduto all'ospedale San Marco di Catania. La diffusione di questa forma influenzale sta suscitando attenzione tra la popolazione e le autorità sanitarie, che monitorano attentamente l'andamento dei casi.

È un catanese di 54 anni la prima vittima dell'influenza K, il ceppo dominante del virus influenzale A (H3N2). Il paziente è deceduto all'ospedale San Marco di Catania, dove era ricoverato da un paio di giorni per una grave insufficienza respiratoria", a diffodere la notizia è l'Agi.

Picco dell’influenza stagionale 2026: la variante "K" colpisce duramente la Calabria: L'influenza stagionale di quest'anno ha raggiunto il suo picco a metà gennaio, con il virus "K" che sta colpendo in modo particolarmente violento e pesante. Il picco dei contag - facebook.com facebook

Influenza, l’allarme dei pediatri: “Colpisce molto i bambini”. I sintomi della variante K @Società italiana di pediatria x.com

