Resistenza degli anti-biotici nelle popolazioni sub-sahariane | Uniba coordina ricerca internazionale

L'Università di Bari ha guidato uno studio internazionale sulla resistenza agli antibiotici in Africa sub-sahariana. La ricerca, pubblicata su Communications Medicine, rivista del gruppo Nature, intitolata “Third-generation Cephalosporin Resistance" ha come primo autore il dottorando di Uniba. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Resistenza degli anti-biotici nelle popolazioni sub-sahariane: Uniba coordina ricerca internazionale

