Le immagini devastanti alla periferia di Teheran

Da iodonna.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella periferia di Teheran, sono state diffuse immagini di sacchi neri per cadaveri presso il Centro di diagnostica forense di Kahrizak. I video, pubblicati domenica sui social e verificati dal Times, mostrano scene di lutto e tensione, offrendo uno sguardo sulla difficile situazione nel contesto delle recenti tensioni in Iran.

I video pubblicati domenica sui social media iraniani e verificati dal Times mostrano decine di sacchi neri per cadaveri, allineati a terra o su barelle fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak, una cittadina alla periferia di Teheran. Il numero di morti ufficialmente accertati in Iran sale a 466 secondo l’agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana). Ma secondo le stime della fondazione del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi sarebbero «almeno oltre duemila». iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Iran, l’orrore della repressione in un video: lo strazio delle madri davanti ai sacchi neri iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

le immagini devastanti alla periferia di teheran

© Iodonna.it - Le immagini devastanti alla periferia di Teheran

Leggi anche: Gatto infastidiva le galline in un pollaio: catturato ed ucciso con un fucile a pallini. Orrore alla periferia di Latina

Leggi anche: Il concerto per strada a Teheran diventato virale, la folla di giovani attorno alla band rock e le ragazze senza velo – Il video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.