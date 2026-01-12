Le immagini devastanti alla periferia di Teheran
Nella periferia di Teheran, sono state diffuse immagini di sacchi neri per cadaveri presso il Centro di diagnostica forense di Kahrizak. I video, pubblicati domenica sui social e verificati dal Times, mostrano scene di lutto e tensione, offrendo uno sguardo sulla difficile situazione nel contesto delle recenti tensioni in Iran.
I video pubblicati domenica sui social media iraniani e verificati dal Times mostrano decine di sacchi neri per cadaveri, allineati a terra o su barelle fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak, una cittadina alla periferia di Teheran. Il numero di morti ufficialmente accertati in Iran sale a 466 secondo l'agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana). Ma secondo le stime della fondazione del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi sarebbero «almeno oltre duemila».
