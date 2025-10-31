Gatto infastidiva le galline in un pollaio | catturato ed ucciso con un fucile a pallini Orrore alla periferia di Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un anziano di circa 80 anni e il figlio sono stati indagati per aver catturato e ucciso un gatto. L’episodio è emerso grazie alla segnalazione di volontari ENPA, che avevano appreso dell’uccisione di un animale domestico con un colpo di fucile, e all’intervento delle guardie zoofile dell’ADDA onlus di Latina, che hanno effettuato il sopralluogo. Il contesto: il quartiere Gionchetto. Il fatto è avvenuto nella periferia di Latina, quartiere Gionchetto. Secondo quanto ricostruito, il gatto non era randagio e sarebbe stato preso di mira perché raggiungeva il pollaio del pensionato, infastidendo le galline. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
