Le Iene il monologo di Ilenia Pastorelli | l’amore non è restare ma tornare e solo se ne hai voglia | Video Mediaset

Durante la puntata de Le Iene Show, Ilenia Pastorelli ha condiviso un monologo che invita a riflettere sul significato dell’amore e delle pause nelle relazioni. Sottolineando che l’amore non è solo restare, ma anche tornare quando si desidera, il suo intervento propone una visione più autentica e umana dei legami affettivi, aprendo un dialogo sulla libertà e il rispetto reciproco.

A Le Iene Show il monologo di Ilenia Pastorelli: una profonda riflessione sull’importanza di una pausa in una relazione. Ilenia Pastorelli, il monologo a Le Iene Show. Durante la prima puntata del 2026 de Le Iene Show, Ilenia Pastorelli è stata protagonista di un monologo dedicato all’amore e in particolare alla pausa da una relazione soffocante. « Dicevo che volevo una pausa non da lui, da noi. Detta così sembra una cosa elegante, tipo quando fai qualcosa di sbagliato ma poi usi parole pulite per non sporcarti le mani » – inizia così il monologo dell’attrice. Ilenia Pastorelli, ex GF oggi attrice di successo, ha poi aggiunto: « io non scappo, io prendo fiato perché l’amore a un certo punto non era più amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

