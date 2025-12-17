Le Iene 2025 il monologo di Topo Gigio | sono nato grazie alla mia mamma Maria Perego | Video Mediaset

Durante l'edizione di Le Iene 2025, Topo Gigio ha conquistato il pubblico con un dolce monologo in cui ha ricordato con affetto la sua creatrice, Maria Perego. Un momento di grande tenerezza che ha emozionato gli spettatori, sottolineando il legame speciale tra il celebre personaggio e la sua origine.

© Superguidatv.it - Le Iene 2025, il monologo di Topo Gigio: "sono nato grazie alla mia mamma Maria Perego" | Video Mediaset Topo Gigio a Le Iene 2025 è protagonista di un tenerissimo monologo: un momento di dolcezza che fa sorridere tutti! Il monologo di Topo Gigio a Le Iene 2025. « Allora: come sto vestito così? Sono una Iena topo o topo iena, ma vi avviso non sono birichino come le altre iene. Vi ricordate di me?» – inizia così il monologo di Topo Gigio a Le Iene 2025. Il topo più amato e famoso della televisione è stato tra gli ospiti della puntata di martedì 16 dicembre 2025 de Le Iene con un monologo tenerissimo. Alla domanda "se vi ricordate di me", Topo Gigio risponde: « ma certo! Sono nato grazie alla mia mamma Maria Perego che mi ha voluto tanto tanto bene, anche se sono alto solo 36 cm senza tacchi e tra poco compio 66 anni! Mamma mia quanto tempo è passato!».

Il monologo di Topo Gigio - "Sono arrivato in televisione è ho incontrato il mago Zurlì, ho ballato con Raffaella Carrà, ho condotto con Pippo Baudo. iene.mediaset.it

