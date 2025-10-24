Si riavvicina la riapertura della biblioteca Cionini terminati i lavori
Dopo quasi un anno di lavoro Sassuolo si appresta a riabbracciare la Biblioteca Cionini, completamente riqualificata con un intervento da 3 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr.Era l’8 dicembre dello scorso anno quando Biblioteca Cionini chiuse definitivamente la sede storica per trasferire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
