Si riavvicina la riapertura della biblioteca Cionini terminati i lavori

Modenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi un anno di lavoro Sassuolo si appresta a riabbracciare la Biblioteca Cionini, completamente riqualificata con un intervento da 3 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr.Era l’8 dicembre dello scorso anno quando Biblioteca Cionini chiuse definitivamente la sede storica per trasferire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Riavvicina Riapertura Biblioteca Cionini