Un dialogo tra passato e presente

Domenica 26 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, il Museo d’Arte Sacra di Mandello del Lario ospiterà , un pomeriggio dedicato al disegno e all’incontro diretto con l’arte.Un gruppo di artisti sarà invitato a confrontarsi con le opere e con l’allestimento del museo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Quattro grandi mostre fotografiche aprono a Pordenone una nuova stagione culturale, in vista del traguardo di Capitale Italiana della Cultura 2027, dando vita ad un interessante dialogo tra maestri del passato e autori contemporanei. Dal 22 novembre, la città Vai su Facebook

In occasione della #GiornataDellaTraduzione, UNINT ha ospitato l’evento “Lingue, traduzione, interpretazione: dalle origini all’AI”, tra storia, pratica e tecnologia. Un dialogo tra passato e futuro del linguaggio umano. #UNINT #traduzione #interpretazione #AI - X Vai su X

Sfilata Calcaterra SS26 “MADE TO EXIST, QUIETLY” Dialogo tra passato e presente - Calcaterra Collezione primavera Estate 2026 tra sartorialità maschile e sensualità femminile. Secondo fashiontimes.it

La pittura tra passato e presente, Wang Pei e Nieves González alla T293 - L’opera di Wang Pei (nato nel 1989 in Cina) rappresenta un dialogo tra temporalità, identità culturale e memoria attraverso una pittura che unisce tecniche tradizionali e sensibilità contemporanee. Lo riporta exibart.com

Emanuela Tarizzo, nuova direttrice di Frieze Masters, vuole rendere la fiera «un luogo in cui il passato ispira il presente» - Frieze Masters è la fiera d’arte che ogni anno, in parallelo a Frieze London, porta a Londra opere dall’antichità al XX secolo. Si legge su vogue.it