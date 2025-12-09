il monza rallenta ancora secondo pari consecutivo

Il Monza registra la sua seconda partita senza vittorie consecutive, fermato sul pareggio dall’1-1 contro il Sudtirol. La squadra di Alessandro Stella continua a mostrare segnali di difficoltà, rallentando la propria marcia in campionato e mantenendo un andamento altalenante nelle ultime uscite.

di Alessandro Stella MONZA Seconda frenata consecutiva per il Monza, che non va oltre l'1-1 nella sfida casalinga contro il Sudtirol. Non basta il ritorno al gol in biancorosso di Maric (nella foto) dopo oltre due anni. I biancorossi, piuttosto sterili e anche poco fortunati in un paio di frangenti decisivi, subiscono l'aggancio in vetta del Frosinone e non riescono ad approfittare degli stop delle altre principali inseguitrici. Venendo al match, in difesa Delli Carri rileva l'infortunato Ravanelli. Bianco sorprende invece in attacco: accanto a Keita e Mota c'è Maric dal 1'. E la mossa del tecnico paga.