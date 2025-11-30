Tedesco duro dopo Juventus Next Gen Perugia | Facciamoci un esame di coscienza prestazione pessima Abbiamo sbagliato tutto la colpa è mia!
Tedesco, allenatore del Perugia, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen. Queste le dichiarazioni del tecnico degli umbri. Nel post-partita di Juventus Next Gen Perugia, terminata 1-0 per i bianconeri con gol di Puczka, il tecnico degli umbri Giovanni Tedesco ha analizzato duramente la prestazione della sua squadra (KO dopo oltre un mese senza perdere). PAROLE – «Non mi aspettavo questo tipo di approccio, non siamo stati il Perugia delle ultime sei partite e dobbiamo fare subito un esame di coscienza. Ai miei giocatori ho detto che servono fame e cattiveria, invece oggi abbiamo sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Intervista al campione tedesco di tennis, che racconta: «Il carcere è un posto duro, pericoloso, che ha regole proprie. Le prigioni sono gestite dai prigionieri, non dalle guardie. Nessuno ha idea di cosa succeda lì dentro...» - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, Tedesco dopo il ko contro la Juventus NG: "Oggi non siamo stati i soliti, serve fame" - Dopo oltre un mese senza sconfitte, il Perugia cade nel finale contro la Juventus Next Gen e interrompe la propria risalita. Si legge su tuttojuve.com
Retroscena Elkann: il duro sfogo con la squadra negli spogliatoi dopo il 3-1 della Juve all’Udinese - La “full immersion” di Spalletti è cominciata alle 10,40, quando ha varcato il cancello del ... Secondo corrieredellosport.it