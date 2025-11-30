Tedesco duro dopo Juventus Next Gen Perugia | Facciamoci un esame di coscienza prestazione pessima Abbiamo sbagliato tutto la colpa è mia!

Tedesco, allenatore del Perugia, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen. Queste le dichiarazioni del tecnico degli umbri. Nel post-partita di Juventus Next Gen Perugia, terminata 1-0 per i bianconeri con gol di Puczka, il tecnico degli umbri Giovanni Tedesco ha analizzato duramente la prestazione della sua squadra (KO dopo oltre un mese senza perdere). PAROLE – «Non mi aspettavo questo tipo di approccio, non siamo stati il Perugia delle ultime sei partite e dobbiamo fare subito un esame di coscienza. Ai miei giocatori ho detto che servono fame e cattiveria, invece oggi abbiamo sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

