La trombettista Tine Thing Helseth al Politeama sul podio Alessandro Cadario

La 66ª stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana prosegue al Politeama Garibaldi con un concerto dedicato alla trombettista Tine Thing Helseth, accompagnata dall’Orchestra diretta da Alessandro Cadario. L’appuntamento è venerdì 16 gennaio alle ore 20.00. Una serata che unisce talento e musica classica, in un contesto prestigioso e di qualità.

La tromba di Tine Thing Helseth per le popolazioni alluvionate - Romagna colpite dall'alluvione di questi giorni: la Fondazione Musica Insieme di Bologna ha deciso, infatti, di devolvere il ricavato ... ansa.it

Ci sono delle persone speciali che fanno davvero grande la Sardegna. Una di queste è Paolo Fresu, trombettista, musicista e compositore. Ieri ha pubblicato una storia (con la foto che potete vedere) che riguarda il suo orologio che ripubblichiamo qui, su Sard - facebook.com facebook

