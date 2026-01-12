La Stosa getta il cuore oltre l’ostacolo Grande prova ma alla fine vince Lucca

Una partita equilibrata tra Lucca e Stosa, conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 80-75. La gara si è sviluppata su ritmi intensi, con entrambe le squadre che hanno mostrato determinazione e qualità. Lucca ha mantenuto un vantaggio costante, sfruttando al meglio le occasioni chiave nel quarto finale. Un risultato che riflette l’impegno di entrambe le formazioni in una sfida combattuta e appassionante.

LUCCA 80 STOSA 75 21-15, 39-34, 61-55 LUCCA: Landucci, Valentini 11, Drocker 20, Donati ne, Dubois 12, Barsanti, Simonetti 3, Del Debbio 9, Pierini ne, Pichi 7, Trentin 18, Cirrone ne. Allenatore Olivieri. STOSA: Braccagni, Redaelli 6, Costantini 10, Calvellini 15, Morciano 22, Gianoli 16, Bartelloni, Guerra ne, Cini 6, Crocetta, Vegni. Allenatore Evangelisti. LUCCA – Una bellissima Stosa, prova di Guerra infortunato, getta il cuore oltre l’ostacolo perdendo in volata in casa della corazzata Lucca. Non basta ai rossoblu una grande prova di squadra per battere il BCL che nel finale fa valere la maggiore esperienza per portare a casa la posta in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Stosa getta il cuore oltre l’ostacolo. Grande prova ma alla fine vince Lucca Leggi anche: Una Hotels, getta il cuore oltre l’ostacolo Leggi anche: Il cuore oltre l'ostacolo: l'Arezzo vince e torna in testa in una notte di applausi e commozione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La Stosa getta il cuore oltre l’ostacolo. Grande prova ma alla fine vince Lucca. Una Hotels, getta il cuore oltre l’ostacolo - Si dice spesso che dopo una brutta sconfitta sia meglio tornare in campo il prima possibile per lasciarsi tutto alle spalle. ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.