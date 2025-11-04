Si dice spesso che dopo una brutta sconfitta sia meglio tornare in campo il prima possibile per lasciarsi tutto alle spalle. Non crediamo sia esattamente il caso della Pallacanestro Reggiana che alle 20 ospiterà Digione per il quarto turno del girone J della Fiba Europe Cup, ma non si può fare altrimenti. I biancorossi sono reduci da tre battute d’arresto consecutive tra campionato (Napoli e Milano) e coppa (Cibona) e avrebbero un gran bisogno di riposarsi, chiarirsi un po’ le idee e magari recuperare Cheatham. L’ala, ai box per un’infiammazione al tendine d’Achille, sarà sicuramente out oggi, ma proverà ad esserci per la sfida salvezza di venerdì contro Treviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Hotels, getta il cuore oltre l’ostacolo