La Russa attacca Conte | Sceneggiata inguardabile sul rigore

Le recenti proteste di Antonio Conte al termine di Inter-Napoli hanno suscitato diverse reazioni, tra cui quella di La Russa, che ha criticato l'atteggiamento dell'allenatore. La discussione si è estesa oltre il campo, coinvolgendo anche il dibattito politico. Questa vicenda mette in evidenza come le controversie sportive possano avere ripercussioni più ampie, alimentando il confronto pubblico e mediatico.

"> ROMA – Le proteste di Antonio Conte nel finale di Inter-Napoli continuano a far discutere, sconfinando anche nel dibattito politico. A intervenire è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite della trasmissione La Politica nel Pallone condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, il giorno dopo il big match terminato in pareggio e segnato dall’espulsione dell’allenatore del Napoli per proteste dopo la concessione di un rigore all’Inter. «Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare e a dare coraggio alla propria squadra – ha dichiarato La Russa – un’altra è cercare, con una sceneggiata inguardabile davanti a un rigore del tutto evidente, di creare una tensione tale per cui il rigorista possa sbagliare». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - La Russa attacca Conte: «Sceneggiata inguardabile sul rigore». Leggi anche: Inter-Napoli, Ignazio La Russa durissimo contro Antonio Conte: "Sceneggiata inguardabile" Leggi anche: Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c’è il caso Allegri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inter-Napoli, La Russa contro Conte dopo il rigore: «Sceneggiata inguardabile» - «Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare e a dare coraggio alla propria squadra. msn.com

Caso della ballerina Zakharova, l’ambasciata russa attacca: «Cancellare lo show è russofobia» x.com

Piccola fatwa: l’Ucoii attacca Il Tempo su Hannoun, Intanto piccoli Soros crescono Il presunto killer croato era in fuga verso l’Austria Trump sequestra una petroliera russa Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #siamoinedicola #8gennaio #ilte - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.