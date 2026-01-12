Inter-Napoli Ignazio La Russa durissimo contro Antonio Conte | Sceneggiata inguardabile
Inter-Napoli ha suscitato diverse reazioni, tra cui quelle di Ignazio La Russa, che ha commentato duramente le proteste di Antonio Conte, definendole una
"Le proteste di Antonio Conte? Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare ea dare coraggio alla propria squadra. Una cosa è cercare, con una sceneggiata inguardabile di fronte a un rigore del tutto evidente, di creare una tensione racconto per cui il rigorista sbagliasse il rigore". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite a La Politica nel Pallone di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, il giorno dopo il big match tra Inter e Napoli finito in pareggio con l'espulsione di Antonio Conte per proteste dopo La concessione di un rigore all'Inter. "Sono due squadre che hanno fatto onore al calcio italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c’è il caso Allegri
Leggi anche: Antonio Conte spera di avere Neres contro l’Inter: la situazione
La Russa avverte Inter e Napoli sulla corsa scudetto: Il Milan ha un c**o della Madonna; La Russa: 'Inter-Napoli per lo Scudetto? Occhio al Milan, ha un c*** della Madonna!'; La Russa: Scudetto, occhio al Milan anche perché ha c..o. Perché l'Inter non ha tenuto Politano?; La Russa avvisa la sua Inter ed il Napoli: Occhio al Milan, ha un cu*o della Madonna!.
Inter-Napoli, La Russa contro Conte dopo il rigore: «Sceneggiata inguardabile» - «Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare e a dare coraggio alla propria squadra. msn.com
Che ritardo clamoroso su questo social. Bastoni non può incitare lo stadio in un Inter-Napoli Paragonano contatto Ostigard-Fullkrug a Mkhitaryan-Rrhamani. Eppure le immagini sono chiare. Ostigard colpisce pallone, Rrahamani no Dicono che il rigore è giust x.com
La scia di polemiche che si porterà dietro Inter-Napoli non avrà fine presto. E la prima benzina sul fuoco l'ha gettata proprio l'MVP della partita Scott McTominay, autore di una prestazione sensazionale, con queste dichiarazioni a caldo ai microfoni di DAZN. # - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.