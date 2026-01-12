Inter-Napoli ha suscitato diverse reazioni, tra cui quelle di Ignazio La Russa, che ha commentato duramente le proteste di Antonio Conte, definendole una

"Le proteste di Antonio Conte? Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare ea dare coraggio alla propria squadra. Una cosa è cercare, con una sceneggiata inguardabile di fronte a un rigore del tutto evidente, di creare una tensione racconto per cui il rigorista sbagliasse il rigore". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite a La Politica nel Pallone di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, il giorno dopo il big match tra Inter e Napoli finito in pareggio con l'espulsione di Antonio Conte per proteste dopo La concessione di un rigore all'Inter. "Sono due squadre che hanno fatto onore al calcio italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter-Napoli, Ignazio La Russa durissimo contro Antonio Conte: "Sceneggiata inguardabile"

Leggi anche: Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c’è il caso Allegri

Leggi anche: Antonio Conte spera di avere Neres contro l’Inter: la situazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Russa avverte Inter e Napoli sulla corsa scudetto: Il Milan ha un c**o della Madonna; La Russa: 'Inter-Napoli per lo Scudetto? Occhio al Milan, ha un c*** della Madonna!'; La Russa: Scudetto, occhio al Milan anche perché ha c..o. Perché l'Inter non ha tenuto Politano?; La Russa avvisa la sua Inter ed il Napoli: Occhio al Milan, ha un cu*o della Madonna!.

Inter-Napoli, La Russa contro Conte dopo il rigore: «Sceneggiata inguardabile» - «Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare e a dare coraggio alla propria squadra. msn.com