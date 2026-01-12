La professoressa Ester Vitacolonna nominata nel Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
La professoressa Ester Vitacolonna, docente di scienza dell'alimentazione presso l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, è stata nominata componente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare. Questa nomina riconosce il suo contributo nel settore e rafforza il suo ruolo nel promuovere politiche alimentari sicure e sostenibili a livello nazionale.
La professoressa Ester Vitacolonna, ordinario di scienza dell'alimentazione presso il dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti?Pescara, è stata nominata componente del comitato nazionale per la sicurezza alimentare
