Innovazione algoritmi e satelliti alleati per la sicurezza alimentare nel Mediterraneo

Ildenaro.it | 4 nov 2025

L’utilizzo combinato di  intelligenza artificiale e telerilevamento  può supportare la  trasformazione dell’agroecosistema  della regione mediterranea. Lo rivela uno studio del  dottorando Wondimagegn Abebe Demissie  con i docenti della  Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,   Luca Sebastiani e Rudy Rossetto, dell’istituto di studi vegetali. Pubblicata sulla  rivista European Journal of Agronomy, la ricerca, spiega una nota dell’istituzione accademica pisana, “ha analizzato sistematicamente 106 lavori scientifici per individuare in che modo i modelli basati su intelligenza artificiale e dati satellitari, in particolare delle  missioni Sentinel, Modis e Landsat, possano prevedere la produttività delle colture e valutare le dinamiche di crescita delle piante con una robustezza senza precedenti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

