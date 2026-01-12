‘La Preside’ su Rai 1 | tra i protagonisti anche il nocerino Francesco Zenga

Stasera debutta su Rai 1 la fiction “La Preside”, che vede tra i protagonisti anche il nocerino Francesco Zenga. La serie racconta le sfide di un dirigente scolastico e si inserisce nel panorama delle produzioni italiane dedicate al mondo della scuola. La presenza di attori provenienti da diverse zone del paese testimonia l’attenzione verso storie autentiche e rappresentative del nostro territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci sarà anche Nocera Inferiore nella fiction di Rai 1 “ La Preside “, in partenza questa sera. Nel cast della serie televisiva che vedrà come protagonista Luisa Ranieri, infatti, c’è anche Francesco Zenga, giovanissimo attore nocerino. Classe 2006, ha già recitato ne “La Storia”, la serie tv diretta da Francesca Archibugi tratta dall’omonimo classico del 1974 di Elsa Morante, dove ha interpretato il personaggio di Nino. Caivano, scuola e riscatto: Luisa Ranieri è ‘La Preside’, stasera su Rai Uno L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

