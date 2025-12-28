Se fossi te è la commedia natalizia su Rai 1 il 28 e 29 dicembre con Laura Chiatti e Marco Bocci protagonisti Tra risate e riflessione
È una favola natalizia che racconta uno scambio di identità. È una favola, sì, ma fino a un certo punto Se fossi te. Commedia in due puntate, va in onda su Rai 1 oggi e domani, domenica 28 e lunedì 29 dicembre, in prima serata alle 21.30. La miniserie diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri, disponibile anche in streaming su RaiPlay, vede protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci. Moglie e marito hanno lavorato per la prima volta insieme come attori in una commedia che racconta come il Natale non è fatto solo di luci sfavillanti, panettone, pandoro e torrone. E che mettersi nei panni dell’altro è più utile di quanto si possa pensare per affrontare la vita. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: “Se fossi te”: la miniserie natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci su Rai1
Leggi anche: ? “Se fossi te”: Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano le vite su Rai 1
Se fossi te, miniserie su Rai1: trama, cast, dov’è stato girata e quante puntate sono - Se fossi te è la miniserie natalizia di Rai 1 in onda in prima visione domenica 28 dicembre 2025 su Raiuno. msn.com
Jessica Chastain e Octavia Spencer di nuovo insieme in una commedia natalizia - Nel cast della commedia natalizia, oltre a Jessica Chastain e Octavia Spencer, reciterà anche Wanda Sykes (Bad Moms). movieplayer.it
Marco Bocci e #LauraChiatti per la prima volta sul set insieme nella commedia "Se fossi te": prime due puntate questa sera e domani alle 21.30 su Rai1, accessibili con sottotitoli a pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sulla seconda traccia audio del ca - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.