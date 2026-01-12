la preside i personaggi

Luisa Ranieri interpreta il ruolo della Preside nella nuova serie di Rai 1, in onda da lunedì 12 gennaio 2026. La serie racconta le sfide quotidiane di una dirigente scolastica e il suo impegno nel mondo della scuola. Un racconto che mette in luce i valori della formazione e la complessità delle relazioni scolastiche, offrendo uno sguardo realistico e sobrio su un ambiente fondamentale per la società.

Luisa Ranieri è la protagonista de La Preside, la nuova serie di Rai 1, in onda da stasera, lunedì 12 gennaio 2026. L'attrice interpreta Eugenia Liguori, dirigente scolastico al suo primo incarico in una scuola difficile tra l'assenteismo degli studenti e la totale mancanza di risorse. Al suo fianco, un nutrito cast di giovani attori, che danno vita a ruoli complessi. Conosciamoli meglio. Luisa Ranieri è Eugenia Liguori. 47 anni, donna entusiasta e risoluta, al suo primo incarico come preside, sceglie l'Istituto Anna Maria Ortese (NA), ovvero l'inferno in terra.

