La Preside | il cast attori e personaggi della serie

su Rai 1 con Luisa Ranieri. La Preside è la serie con Luisa Ranieri in onda in prima visione su Rai 1 dalle ore 21.30 questa sera, 12 gennaio 2026. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

“La Preside”: trama, cast e personaggi - La scuola non è solo un luogo dove si studia, ma è un luogo dove si può trovare comprensione e dove può avvenire qualsiasi cambiamento e in alcuni casi può anche salvare la vita. sorrisi.com