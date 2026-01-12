La Preside | il cast attori e personaggi della serie
su Rai 1 con Luisa Ranieri. La Preside è la serie con Luisa Ranieri in onda in prima visione su Rai 1 dalle ore 21.30 questa sera, 12 gennaio 2026. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it
Da attori a cantanti: due dei giovani interpreti della serie La Preside ne cantano anche la sigla.
“La Preside”: trama, cast e personaggi - La scuola non è solo un luogo dove si studia, ma è un luogo dove si può trovare comprensione e dove può avvenire qualsiasi cambiamento e in alcuni casi può anche salvare la vita. sorrisi.com
La Preside, con Luisa Ranieri, arriva su Rai1.
In arrivo LA PRESIDE con LUISA RANIERI - nuova serie in onda dal 12 gennaio su Rai 1 e RaiPlay Il cast CAST ARTISTICO LUISA RANIERI Eugenia Liguori, la Preside ALESSANDRO TEDESCHI Vittorio Leoni FRANCESCO ZENGA Nicola Russo
