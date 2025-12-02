L' altro ispettore dove è stata girata la serie | le location

Non una serie poliziesca, ma un racconto sul mondo del lavoro e la sicurezza con protagonista un ispettore fuori dagli schemi, e dove anche i luoghi diventano fondamentali. In onda a partire da oggi, martedì 2 dicembre, “L'altro ispettore” è la nuova produzione di Rai 1, che crea un legame. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stasera alle 21.30 su @RaiUno, in onda la prima puntata della fiction “L’altro ispettore”! Un progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, @inail_gov e coprodotto da Rai Fiction-Anele-RaiCom Vai su X

L’Altro Ispettore, stasera su Rai 1. Lo seguirete ? Inizia oggi e domani la fiction con protagonista Alessio Vassallo, che mette al centro il tema del lavoro. Sarà una storia diversa dalle altre che si concentrerà in 3 imperdibili puntate ambientate a Lucca - facebook.com Vai su Facebook

"L'altro ispettore" quante puntate sono e dove è stata girata la fiction Rai? - Si intitola "L'altro ispettore", debutta il 2 dicembre 2025, in prima serata, e propone un modello di investigatore empatico e ... Riporta tag24.it