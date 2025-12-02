L' altro ispettore dove è stata girata la serie | le location

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non una serie poliziesca, ma un racconto sul mondo del lavoro e la sicurezza con protagonista un ispettore fuori dagli schemi, e dove anche i luoghi diventano fondamentali. In onda a partire da oggi, martedì 2 dicembre, “L'altro ispettore” è la nuova produzione di Rai 1, che crea un legame. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"L'altro ispettore" quante puntate sono e dove &#232; stata girata la fiction Rai? - Si intitola "L'altro ispettore", debutta il 2 dicembre 2025, in prima serata, e propone un modello di investigatore empatico e ... Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Altro Ispettore 232 Stata