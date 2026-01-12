La politica si divide | Più agenti in città | Comune buonista

La sicurezza urbana continua a essere al centro del dibattito politico, con proposte che variano tra l’aumento degli agenti e il criticato atteggiamento del Comune. Recentemente, un tentato omicidio in zona universitaria ha riacceso le discussioni sulla gestione della sicurezza in città. Le diverse posizioni riflettono le sfide e le tensioni tra esigenze di ordine pubblico e atteggiamenti amministrativi.

La questione sicurezza torna al centro delle tematiche politiche. Questa volta - l'ennesima - in ballo c'è un tentato omicidio in piena zona universitaria. Lo rileva anche il Pd, con il deputato bolognese Andrea De Maria: "L'episodio di violenza, che sarebbe legato a uno scontro fra bande di spacciatori, allarma e preoccupa. Si conferma l'esigenza di rafforzare gli organici e le dotazioni di mezzi delle forze dell'ordine nella nostra città". Dall'opposizione invece il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, attacca il Comune e la giunta Lepore: "Parliamo dell'ennesimo episodio dovuto allo stato di totale abbandono e di assenza di controllo in cui ormai si trovano ampie parti della città.

