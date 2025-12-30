Lavori a Monterocco Il nuovo supermercato divide la politica | Serve più cautela

A Monterocco, la proposta di un nuovo supermercato ha generato un acceso dibattito tra cittadini e amministratori. Mentre il progetto è ancora in fase preliminare, la questione ha diviso l’opinione pubblica e la politica locale, con la minoranza che si oppone e chiede maggiore cautela. La discussione riflette le diverse sensibilità della comunità riguardo allo sviluppo urbanistico e alle priorità del territorio.

E' polemica, in città, sulla realizzazione di un nuovo supermercato a Monterocco. Un intervento che, pur essendo ancora inserito in un percorso procedurale, ha già acceso un confronto aspro, con la minoranza in consiglio comunale che promette battaglia. Il passaggio chiave è rappresentato dall'approvazione dell'atto di indirizzo sulla variante urbanistica che ridisegna il futuro dell'area: 20mila metri cubi complessivi, di cui 10mila destinati a uso commerciale, ovvero al supermercato, e altri 10mila riservati alla realizzazione di abitazioni. Una scelta che segna un punto fermo sul piano urbanistico, ma che non spegne le critiche, anzi contribuisce ad alimentarle.

